Организаторы теннисного турнира ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии

ТАСС, 3 января. Организаторы командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) перед стартом матча между сборными Бельгии и Молдавии по ошибке включили гимн Румынии вместо молдавского. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The West Australian.

Позже организаторы турнира принесли извинения молдавской команде за допущенную ошибку.

Призовой фонд турнира, который проходит в Австралии, составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами будут состоять из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

Сборную России на турнире представляют Карен Хачанов и Даниил Медведев. Соперниками российской команды по группе D являются сборные Италии, Норвегии и США.