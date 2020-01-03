СМИ: лондонский "Арсенал" намерен приобрести футболиста "Баварии" Боатенга

ТАСС, 3 января. Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Todo mercado web.

По информации портала, представители английского клуба связались с руководством немецкой команды, чтобы приобрести Боатенга за €15 млн в зимнее трансферное окно. Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Боатенг провел 15 матчей в составе "Баварии" во всех турнирах. Он является семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка Германии, также на его счету победа в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. За сборную Германии Боатенг провел 76 матчей, в которых забил один гол. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе национальной команды.

"Бавария" занимает третье место в чемпионате Германии, набрав 33 очка после 17 туров. Следующий матч мюнхенский клуб проведет 19 января в гостях с берлинской "Гертой".

"Арсенал" находится на десятом месте в Английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 27 очков после 21 тура. В следующем матче "Арсенал" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас" 11 января.