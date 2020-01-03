Сборная России повела в противостоянии с командой Италии на ATP Cup

ТАСС, 3 января. оссиянин Карен Хачанов победил итальянца Стефано Травалью в первой встрече матча группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

23-летний россиянин победил со счетом 7:5, 6:3. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, 28-летний Травалья - 84-е.

Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу россиян. Во втором матче, который пройдет позже в пятницу, сыграют Даниил Медведев и Фабио Фоньини. Сборные России и Италии выступают в группе D вместе с командами США и Норвегии. Встречи этой группы проходят в Перте.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.