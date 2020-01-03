{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

СМИ: допинг-проба фигуристки Лекавалье дала положительный результат на кокаин

Французская спортсменка не принимала участие в соревнованиях с сентября 2019 года

ТАСС, 3 января. В допинг-пробе французской фигуристки Лорин Лекавалье обнаружены следы кокаина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

Французская фигуристка не принимала участие в соревнованиях с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне она пропустила два этапа серии Гран-при и национальный чемпионат по медицинским показаниям.

Лекавалье 23 года, она шесть раз принимала участие в чемпионатах Европы, где ее лучшим результатом является пятое место (сезоны-2016/17, 2018/19). На мировых первенствах француженка выступала четыре раза, лучший результат - 14-е место в 2018 году. Лекавалье является чемпионкой Франции 2017 года, также она пять раз становилась серебряным призером турнира и один раз - бронзовым.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Карпов: у Карлсена нет конкурентов в матче за шахматную корону
По мнению 12-го чемпиона мира, никто из участников турнира претендентов не сможет противостоять норвежцу в борьбе за титул
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС