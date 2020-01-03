СМИ: допинг-проба фигуристки Лекавалье дала положительный результат на кокаин

ТАСС, 3 января. В допинг-пробе французской фигуристки Лорин Лекавалье обнаружены следы кокаина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

Французская фигуристка не принимала участие в соревнованиях с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне она пропустила два этапа серии Гран-при и национальный чемпионат по медицинским показаниям.

Лекавалье 23 года, она шесть раз принимала участие в чемпионатах Европы, где ее лучшим результатом является пятое место (сезоны-2016/17, 2018/19). На мировых первенствах француженка выступала четыре раза, лучший результат - 14-е место в 2018 году. Лекавалье является чемпионкой Франции 2017 года, также она пять раз становилась серебряным призером турнира и один раз - бронзовым.