Сборная России победила команду Италии в матче группового этапа ATP Cup

ТАСС, 3 января. Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини во второй встрече матча группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча в рамках группы D продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. 23-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, 32-летний Фоньини - 12-е.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу россиян, ранее Карен Хачанов победил Стефано Травалью (7:5, 6:3). В заключительной парной встрече, которая пройдет позднее в пятницу, Медведев и Хачанов сыграют против Фоньини и Симоне Болелли. В заявку сборной России на турнир входят только Медведев и Хачанов, капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин. У итальянцев на турнир заявлены трое игроков.

В другом матче группы D сборная США проиграла команде Норвегии со счетом 1-2. Матчи этой группы проходят в Перте. Во втором туре группы D сборная России сыграет с командой США, а итальянцы встретятся с норвежцами. Оба матча пройдут 5 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.