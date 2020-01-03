Даниил Медведев заявил, что очень рад помочь национальной команде в матче ATP Cup

ТАСС, 3 января. Российский теннисист Даниил Медведев очень рад помочь российской команде победить сборную Италии в матче командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом Медведев заявил в прямом эфире телеканала "Матч Игра".

В пятницу Медведев переиграл итальянца Фабио Фоньини во второй встрече матча против сборной Италии в группе D со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

"Каждый матч на турнире важен, моментами я ошибался, но очень рад, что помог стране, - сказал Медведев. - В первой партии я показывал оборонительный теннис, изменения в игре во втором сете помогли мне одержать победу в матче. Сегодня непривычно прохладная погода для Австралии".

В серии до двух побед россияне ведут со счетом 2-0, ранее в пятницу россиянин Карен Хачанов победил итальянца Стефано Травалью (7:5, 6:3). В заключительной парной встрече, которая пройдет позднее в пятницу, Медведев и Хачанов сыграют против Фоньини и Симоне Болелли. В другом матче группы D сборная США обыграла команду Норвегии со счетом 2-1. Матчи этой группы проходят в австралийском Перте.

Во втором туре группы D сборная России сыграет с командой США, а итальянцы встретятся с норвежцами. Оба матча пройдут 5 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.