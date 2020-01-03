Раймонд: матч со сборной России в полуфинале МЧМ будет вызовом для шведских хоккеистов

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею со сборной России будет вызовом для шведских игроков. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной Швеции Лукас Раймонд.

Встреча состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.

"Я думаю, что у нас хорошее командное взаимодействие, мы с нетерпением ждем матча со сборной России. Нам надо играть в свою игру и верить в себя. Для нас это вызов", - отметил Раймонд.

Сборные России и Швеции встречались в финале юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) 2019 года. Шведы одержали победу со счетом 4:3 в овертайме, а Раймонд стал автором хет-трика в ворота Ярослава Аскарова. Аскаров и нападающий Василий Подколзин также выступают за сборную России на нынешнем турнире.

"Аскаров и Подколзин - хорошие игроки. Будет здорово и весело сыграть против них. Аскаров - хороший вратарь, но я надеюсь забить", - подчеркнул Раймонд.

Сборная Швеции не проигрывает в матчах группового этапа на протяжении 13 лет, при этом только однажды (в 2012 году) сумела завоевать золотые медали. "Нам не нужно думать о предыдущих победах в группе, все решат матчи плей-офф. Мы должны доказать, что умеем играть в решающих матчах. Думаю, что мы можем выиграть золото здесь, считаю, что у нас хорошая команда", - заключил Раймонд.