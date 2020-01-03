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"Тур де Ски"

Российский лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски", Большунов - третий

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо
Сергей Устюгов EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 3 января. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию в 15 км за 39 минут 51,0 секунды. Устюгов уступил Клебо 0,7 секунды. Еще один россиянин Александр Большунов занял третье место (+1,0).

Российский спортсмен Андрей Ларьков финишировал четвертым (+4,4), Денис Спицов - седьмым (+13,7), Артем Мальцев - 12-м (+19,7), Андрей Мельниченко - 15-м (+29,4), Иван Якимушкин - 17-м (+39,5), Глеб Ретивых - 55-м (+3.39,6).

В общем зачете "Тур де Ски" первое место сохранил Большунов, его результат после пяти гонок - 2 часа 24 минуты 39 секунд. На второе место вышел Клебо (+0,18), который отодвинул Устюгова на третью строчку (+0.21).

"Тур де Ски" завершится 5 января.

Теги
"Тур де Ски"
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