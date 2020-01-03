Лукашенко открыл в Минске международный Рождественский турнир любителей хоккея

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу открыл XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы главы белорусского государства. Одновременно белорусский лидер открыл и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба", сообщает пресс-служба белорусского президента.

"В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем. Нас вновь собрал Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы президента. Эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира", - отметил Лукашенко.

В белорусскую столицу для участия в турнире приехали хоккейные сборные Балкан, Балтии, Международной федерации хоккея, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов. Конкуренцию на ледовых площадках Минска им составят команды любителей хоккея из России, США, Украины, Финляндии и Швейцарии.

Матчи турнира пройдут в спорткомплексе "Чижовка-Арена" в Минске с 3 по 7 января. На предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные в каждой. Занявшие первые места в четырех группах выйдут в полуфинал, победители которого поборются за главный приз. Команда Белоруссии во главе с Лукашенко в пятницу вечером в первый день турнира сыграет со сборной Международной федерации хоккея. Команда России за выход в полуфинал поборется со сборными Германии и Балтии.

Победителем Рождественского турнира 12 раз становилась команда президента Белоруссии, трижды успех праздновала сборная России.