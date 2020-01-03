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КХЛ

"Витязь" обыграл "Спартак" и прервал серию поражений из четырех матчей в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подмосковного клуба
Хоккеисты "Витязя" Алексей Бывальцев и "Спартака" Михаил Юньков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Витязя" Алексей Бывальцев и "Спартака" Михаил Юньков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем льду проиграл подмосковному "Витязю" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10857 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Федор Малыхин (6-я минута) и Илья Зубов (19). У "Витязя" шайбы забросили Якуб Ержабек (3), Павел Воробей (28) и Данила Моисеев (43).

Малыхин, который ранее на правах свободного агента перешел в "Спартак", провел свой первый матч за красно-белых. Команды провели третий матч в текущем сезоне, ранее "Спартак" одержал две победы (дома со счетом 6:0 и на выезде - 2:1 по буллитам).

"Спартак" располагается на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка в 43 матчах. Команда потерпела второе поражение подряд. "Витязь" поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах. Команда прервала четырехматчевую серию поражений.

"Спартак" в следующем матче примет столичное "Динамо" в воскресенье, в тот же день "Витязь" примет владивостокский "Адмирал".

Также в пятницу омский "Авангард" на своем льду переиграл "Адмирал" (4:1). Гости прибыли на игру за несколько часов до ее начала из-за переноса времени вылета. "Локомотив" (Ярославль) дома обыграл "Амур" (Хабаровск) со счетом 2:0, нижегородское "Торпедо" дома уступило "Трактору" из Челябинска (1:6). "Северсталь" на своем льду уступила минскому "Динамо" (2:3), минчане прервали серию из 12 поражений подряд.

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