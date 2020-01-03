Знарок: хоккеисту "Спартака" Малыхину не хватает физической готовности

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Новичку московского хоккейного клуба "Спартака" Федору Малыхину необходимо работать над физической готовностью. Об этом на пресс-конференции после матча с подмосковным "Витязем" заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Спартак" уступил дома "Витязю" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3, Малыхин стал автором одной из шайб. Хоккеист перешел в "Спартак" на правах свободного агента.

"Обязаны были забивать выходы два в одного во втором и третьем периодах, - сказал Знарок. - Сложно оценить дебют Малыхина, физически ему нужно будет подтянуться. Мы знаем, как он сможет сыграть, он поможет команде. Сегодня не играл из-за травмы Артем Федоров, я надеюсь, что он сможет вернуться в строй через одну-две игры".

Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец отметил, что его подопечные хорошо выполнили установку тренерского штаба после первого периода. "Интересная, боевая игра. Обе команды боролись за победу, нам больше удался второй и третий периоды, игроки полностью выполнили установку тренера. Нам приятно обыграть такую команду, как "Спартак", - заявил специалист.

"Спартак" располагается на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка в 43 матчах. "Витязь" поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах.