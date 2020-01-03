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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеист молодежной сборной России Дорофеев не тренируется перед полуфиналом ЧМ

В субботу россияне сыграют со шведами за выход в финал

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Павел Дорофеев не занимается на льду во время тренировки перед полуфинальном матчем молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полуфинальная встреча между сборными России и Швеции пройдет в субботу, начало в 17:00 мск.

Дорофеев провел на чемпионате мира все пять игр и забросил три шайбы. В тройке с Иваном Морозовым и Никитой Александровым, вместе с которыми играл Дорофеев, тренируется Максим Грошев.

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