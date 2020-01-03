Хоккеист молодежной сборной России Дорофеев не тренируется перед полуфиналом ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Павел Дорофеев не занимается на льду во время тренировки перед полуфинальном матчем молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полуфинальная встреча между сборными России и Швеции пройдет в субботу, начало в 17:00 мск.

Дорофеев провел на чемпионате мира все пять игр и забросил три шайбы. В тройке с Иваном Морозовым и Никитой Александровым, вместе с которыми играл Дорофеев, тренируется Максим Грошев.