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Единая лига ВТБ

Алиханов: Калининград теоретически готов принять Матч звезд Единой лиги ВТБ

Также губернатор региона заявил, что город тепло принял матчи ЦСКА в Евролиге
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Калининград готов и в дальнейшем проводить вынесенные баскетбольные матчи Евролиги, также город теоретически готов принять Матч звезд Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В данный момент ЦСКА проводит домашний матч Евролиги с греческим "Панатинаикосом" в Калининграде. 26 декабря армейцы сыграли в этом городе против итальянского "Милана" (78:75). Причиной переноса встреч стала занятость московских арен в период новогодних праздников.

"Если будет удобно или снова возникнет необходимость, то наша арена готова принимать ЦСКА и Евролигу снова, - сказал Алиханов. - При этом другие команды мы тоже будем рады видеть, потому что на удивление тепло были приняты обе игры армейцев. Вроде бы не баскетбольный город, но на обоих матчах аншлаг. В этом плане у Калининграда хорошие перспективы".

На вопрос, может ли город претендовать на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ в будущем, Алиханов признался: "Мы это не обсуждали с Единой лигой, но теоретически Калининград готов и к этому".

Матч звезд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдет в Москве 16 февраля.

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