"Камаз-мастер" успешно прошел технические проверки перед стартом "Дакара"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Гоночные грузовики команды "Камаз-мастер" успешно прошли техническую проверку в преддверии ралли-рейда "Дакар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской команды.

По традиции коллектив из Набережных Челнов выставил на старт "Дакара" четыре спортивных грузовика, за рулем которых выступят Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Антон Шибалов. Согласно установленным правилам, вся техника перед началом гонки должна пройти технический контроль на соответствие регламентируемым нормам.

"Технические проверки для нас прошли хорошо, сегодня был второй этап проверок, - сказал Николаев. - Первый состоялся еще до отправки автомобилей во Францию, а в этот раз были проверки более мелкого формата - проверка экипировки, ремней безопасности, пломбировки ремней ограничения хода подвески. "Камазы" все полностью прошли без каких-либо замечаний. Все хорошо, мы готовы к старту".

Ралли-рейд "Дакар" впервые пройдет по территории Саудовской Аравии. В марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. За 12 дней (с 5 по 17 января) участникам предстоит преодолеть 7900 км, при этом 5000 км экипажи должны будут пройти в гоночном режиме.

"Для нас новая страна, это уже интересно: новая территория, новые дюны, новые рельефы, это все интересно и даже познавательно. Тем не менее мы приехали сюда соревноваться. У нас серьезные соперники в этом году. Поэтому будет непросто, но команда и техника готовы", - добавил Николаев.

"Камаз-мастер" 16 раз выигрывал грузовой зачет ралли-марафона "Дакар". Причем за 11 последних лет экипажи российской команды победили 9 раз. Рекордсменом по титулам в составе коллектива из Набережных Челнов является Владимир Чагин (7 побед) - нынешний руководитель команды. Николаев является пятикратным победителем "Дакара": четыре раза он выиграл ралли-марафон в качестве пилота и однажды - в роли механика экипажа.