Ларионов: вопрос участия хоккеиста Дорофеева в полуфинале молодежного ЧМ открыт

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Павел Дорофеев, пропустивший тренировку команды перед полуфиналом молодежного чемпионата мира с командой Швеции, может принять участие в игре. Об этом журналистам сообщил помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

Встреча состоится в субботу и начнется в 17:00 мск. В пятницу сборная России провела тренировку на льду арены в Остраве, в которой Дорофеев участия не принимал. В тройке с Иваном Морозовым и Никитой Александровым его заменил Максим Грошев. Остальные сочетания сборной России изменений не претерпели.

"По Дорофееву пока вопрос открыт", - сказал Ларионов.

Дорофеев провел на чемпионате мира все пять игр и забросил три шайбы.