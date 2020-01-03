ЦСКА в Калининграде проиграл "Панатинаикосу" в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 30 очков. Форвард "Панатинаикоса" Константинос Митоглу сделал дабл-дабл (25 очков + 16 подборов), также дабл-дабл на счету защитника греческого клуба Ника Калатеса (22 очка + 17 результативных передач). Перед началом встречи была организована минута молчания в память о недавно скончавшемся бывшем комиссаре Национальной баскетбольной лиги Дэвиде Стерне.

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги уступил в овертайме греческому "Панатинаикосу" со счетом 102:106. Матч прошел в калининградском дворце спорта "Янтарный" в присутствии 6528 зрителей.

Российская команда прервала победную серию в Евролиге, впервые проиграв в последних четырех матчах. После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 11 победами. В следующей игре Евролиги ЦСКА 10 января сыграет в гостях с немецкой "Баварией".

"Панатинаикос" располагается на шестом месте в турнирной таблице, одержав 10 побед после 17 матчей. В следующем туре греческий клуб 9 января сыграет в гостях с итальянским "Миланом".