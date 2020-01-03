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Еврокубки

"Химки" уступили "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 101:82 в пользу турецкого клуба

ТАСС, 3 января. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде проиграл турецкому "Анадолу Эфес" со счетом 82:101 в матче 17-го тура Евролиги. Встреча прошла на арене имени Синана Эрдема в присутствии 12844 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стали Шейн Ларкин и Тибор Пляйсс (оба - "Анадолу Эфес"), набравшие по 20 очков. Пляйсс отметился дабл-даблом, также он сделал 10 подборов. У "Химок" больше всех очков в активе Джереми Эванса (15).

Защитник "Химок" Алексей Швед пропустил матч из-за простуды.

В турнирной таблице "Химки" располагаются на 10-м месте, одержав восемь побед при девяти поражениях. "Химки" потерпели второе поражение подряд. "Анадолу Эфес" возглавил турнирную таблицу, турецкая команда одержала 14 побед и потерпела три поражения.

"Химки" примут петербургский "Зенит" в матче 18-го тура Евролиги, игра пройдет 10 января. В тот же день турецкий клуб на выезде сыграет с испанской "Барселоной".

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