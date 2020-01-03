Генменеджер "Монреаля" считает, что клуб не рискует, заключая контракт с Ковальчуком

ТАСС, 3 января. Генеральный менеджер хоккейного клуба "Монреаль" Марк Бержевен заявил, что клуб не рискует, подписывая соглашение с российским форвардом Ильей Ковальчуком. Комментарий Бержевена приводит журналист канадского телеканала TSN Нэйт Томпсон в своем Twitter.

В пятницу "Монреаль" объявил о заключении двустороннего контракта до конца сезона с 36-летним Ковальчуком.

"Мы не рискуем", - подчеркнул Бержевен, комментируя решение подписать контракт с Ковальчуком. Он отметил катание российского форварда, но пока не может дать гарантий по его текущему уровню игры.

Также Бержевен прокомментировал вопрос о том, когда Ковальчук дебютирует в составе нового клуба: "Думаю, что он не выйдет в матче против "Питтсбурга [он пройдет в ночь с субботы на воскресенье]. Но не стреляйте в меня, если он все-таки выйдет на лед. На самом деле, чем раньше он дебютирует, тем лучше. В данный момент сотрудники клуба работают над его визовыми документами".

Хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (AHL), при этом заработная плата игрока при игре за "Монреаль" НХЛ будет выше, чем во время выступления за фарм-клуб. Зарплата игрока составит $700 тыс. в НХЛ и $70 тыс. в AHL.

Последним клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Игрок был выведен из состава команды, последний матч он провел 9 ноября.