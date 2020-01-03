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Еврокубки

Ватутин: поражение от "Панатинаикоса" стало самым обидным для ЦСКА в сезоне Евролиги

Российский клуб уступил в овертайме со счетом 102:106
Президент ЦСКА Андрей Ватутин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Михаил Александров/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение от греческого "Панатинаикоса" стало самым обидным для ЦСКА в текущем сезоне Евролиги - команде не хватило терпения и мудрости. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги уступил в овертайме греческому "Панатинаикосу" со счетом 102:106. Матч прошел в калининградском дворце спорта "Янтарный" в присутствии 6528 зрителей.

"Команда по ходу игры проявила характер, смогла вернуться, и надо было завершать матч победой в четвертой четверти. Но в какие-то моменты не хватало мудрости, понимания, как довести матч до победы, - сказал Ватутин. - Мы переборщили с героизмом, который не всегда к месту - иногда надо быть более терпеливым и мудрым".

"Возможно, это наше самое обидное поражение в этом сезоне, ведь все складывалось так, что мы должны были одержать победу. В овертайме мы промазали пять штрафных бросков - это тоже стало фактором, надломившим команду", - добавил президент ЦСКА.

Московская команда прервала победную серию в Евролиге, впервые проиграв в последних четырех матчах, в предыдущей встрече, также прошедшей в Калининграде по причине загруженности московских арен, армейцы обыграли итальянский "Милан" (78:75). "Еще раз хочется сказать спасибо Калининграду, на обоих матчах были полные трибуны. Наверное, если бы выиграли и сегодня, то город можно было бы назвать Кониградом. Город очень тепло нас принял, и утром, выйдя из гостиницы, я зашел на рынок, там уже продавались валенки с логотипом ЦСКА - вот так оперативно местная промышленность реагирует на городские тренды", - сказал Ватутин.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 11 победами. В следующей игре Евролиги ЦСКА 10 января сыграет в гостях с немецкой "Баварией".

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