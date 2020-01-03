Умер бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу 1973 года Николай Дьяченко

ТАСС, 3 января. Бывший баскетболист московского ЦСКА и сборной СССР Николай Дьяченко скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дьяченко продолжительное время страдал от бокового амиотрофического склероза.

В составе ЦСКА Дьяченко выступал с 1972 по 1976 год. За это время он стал трехкратным чемпионом СССР (1973, 1974, 1976) и один раз завоевал серебряные медали национального первенства (1975). В 1973 году в составе сборной СССР Дьяченко стал бронзовым призером чемпионата Европы.