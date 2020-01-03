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НХЛ

Россияне Шестеркин и Тренин сыграют в Матче звезд Американской хоккейной лиги

Мероприятия Матча звезд АХЛ пройдут 26 и 27 января в Калифорнии

ТАСС, 4 января. Российский вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Яков Тренин примут участие в Матче звезд Американской хоккейной лиги (АХЛ). Составы команд опубликовала пресс-служба АХЛ.

Шестеркин выступает за клуб "Хартфорд Вулф Пэк" (фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс") и сыграет за сборную Атлантического дивизиона. Тренин играет за "Милуоки Эдмиралс" (фарм-клуб команды НХЛ "Нэшвилл") и вошел в состав сборной Центрального дивизиона. В Матче звезд примут участие сборные четырех дивизионов АХЛ (также в лиге есть Тихоокеанский и Северный дивизионы), в состав каждой команды вошло по 12 игроков. Тренерский комитет АХЛ выбирал игроков, каждая команда лиги представлена минимум одним хоккеистом.

В текущем сезоне Шестеркин провел 22 матча в АХЛ, отразил 93,1% бросков и пропустил 1,98 шайбы в среднем за игру. Тренин сыграл за "Милуоки" 20 матчей, в которых набрал 26 очков (14 шайб + 12 передач), в НХЛ игрок провел шесть матчей, в которых набрал 2 очка (1+1).

В прошлом сезоне в Матче звезд АХЛ принял участие один россиянин - форвард Денис Гурьянов (выступал за "Техас Старз" - фарм-клуб команды НХЛ "Даллас"), ныне хоккеист играет за "Даллас".

Мероприятия Матча звезд АХЛ пройдут 26 и 27 января в американском городе Онтарио (штат Калифорния). В первый день состоится мастер-шоу с конкурсами, во второй день команды проведут турнир в один круг в формате "3 на 3", по его итогам две лучшие сборные сыграют в финале. Продолжительность матчей на групповом этапе составит 10 минут, финальной встречи - шесть минут.

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