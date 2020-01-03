"Зенит" уступил "Олимпии Милан" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 4 января. Российский "Зенит" в гостях проиграл итальянскому клубу "Олимпия Милан" со счетом 72:73 в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в пригороде Милана Ассаго на арене "Медиоланум-форум" в присутствии 9222 зрителей.

Самым результативным игроком стал баскетболист "Зенита" Густаво Айон (15 очков). Игрок "Олимпии Милан" Луис Скола сделал дабл-дабл (10 очков + 10 подборов).

"Зенит" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. Команда одержала четыре победы при 12 поражениях, "Зенит" потерпел второе поражение подряд. "Олимпия Милано" занимает шестое место (девять побед, восемь поражений).

В пятницу московский ЦСКА в овертайме уступил греческому "Панатинаикосу" (102:106), матч прошел в Калининграде. Подмосковные "Химки" на выезде уступили турецкому "Анадолу Эфес" (82:101).

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с подмосковными "Химками" 10 января. "Олимпия Милан" примет греческий "Панатинаикос" 9 января.