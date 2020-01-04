Хоккеисты "Вашингтона" Самсонов и Кузнецов признаны второй и третьей звездами дня НХЛ

ТАСС, 4 января. Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов и его одноклубник нападающий Евгений Кузнецов признаны соответственно второй и третьей звездами игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) соответственно. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Вашингтон" обыграл "Каролину" со счетом 4:3. Самсонов отразил 38 бросков по своим воротам, а Кузнецов отметился голом и результативной передачей.

"Вашингтон" возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 61 очком в 42 матчах. Следующий матч команда проведет 5 января дома против "Сан-Хосе".

Первой звездой дня признан нападающий "Далласа" Джо Павелски, который в игре с "Детройтом" (4:1) записал на свой счет гол и передачу.