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НБА

Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса принесли "Лейкерс" победу над "Нью-Орлеаном" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 123:113
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ТАСС, 4 января. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеаном" со счетом 123:113 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 46 очков. Помимо этого, он сделал 13 подборов. Также дабл-даблом отметился другой игрок хозяев - Леброн Джеймс, на его счету 17 очков и 15 результативных передач. Самым результативным игроком в составе "Нью-Орлеана" стал разыгрывающий Лонзо Болл, который набрал 23 очка.

"Лейкерс" не знают поражений в четырех матчах подряд, они лидируют в Западной конференции НБА, победив в 28 играх из 35. В следующем матче, который пройдет 6 января, клуб из Лос-Анджелеса примет на своем паркете "Детройт".

"Нью-Орлеан" находится на 14-м месте в Западной конференции, победив в 11 матчах из 35. Следующую встречу команда проведет в гостях 5 января против "Сакраменто".

Результаты других матчей игрового дня:

"Бостон" - "Атланта" - 109:106;

"Вашингтон" - "Портленд" - 103:122;

"Орландо" - "Майами" - 105:85;

"Хьюстон" - "Филадельфия" - 118:108;

"Финикс" - "Нью-Йорк" - 120:112.

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