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НБА

Игроки и судьи НБА будут носить черные повязки до конца сезона в память о Стерне

Бывший комиссар лиги скончался 1 января на 78-м году жизни

ТАСС, 4 января. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение, что во всех матчах нынешнего сезона игроки и судьи будут носить черные повязки в память о скончавшемся бывшем комиссаре НБА Дэвиде Стерне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Стерн скончался 1 января на 78-м году жизни от кровоизлияния в мозг. Он был комиссаром НБА с 1984 по 2014 год. При нем в НБА появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для баскетболистов. Он вел активную борьбу с наркоманией среди игроков, а замешанные в скандалах представители лиги получали длительные дисквалификации.

Стерн сумел разработать и внедрить инновационные технологии в области маркетинга, которые позволили увеличить доходы лиги от продажи телевизионных прав с $10 млн до $900 млн в год.

Во время работы Стерна в НБА появилось семь новых команд, еще шесть поменяли город. Стерн ввел потолок зарплат, в текущем сезоне он составляет $109,14 млн.

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