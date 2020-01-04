СМИ: "Ювентус" отказался продавать "Лестеру" и "Боруссии" турецкого футболиста Демирала

ТАСС, 4 января. Английский "Лестер" и немецкая "Боруссия" (Дортмунд) готовы приобрести защитника итальянского "Ювентуса" Мериха Демирала, однако туринский футбольный клуб ответил отказом на оба предложения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italy.

По информации телеканала, "Лестер" готов заплатить за игрока €30 млн, а "Боруссия" - €40 млн. На оба предложения "Ювентус" ответил отказом.

21-летний Демирал провел в нынешнем сезоне в составе туринской команды пять матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Турецкий защитник перешел в "Ювентус" из "Сассуоло" в июле 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июля 2024 года. В составе сборной Турции он 12 раз появлялся на поле.

"Ювентус" занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 42 очка после 17 туров. Туринцы уступают лидирующему миланскому "Интеру" только по дополнительным показателям. В следующем матче 6 января "Ювентус" на домашней арене примет "Кальяри".