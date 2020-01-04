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Футбол в Германии

"Бавария" заключила контракт с футболистом "Шальке" Нюбелем

Вратарь присоединится к мюнхенскому клубу летом

ТАСС, 4 января. Немецкий футбольный клуб "Бавария" подписал контракт с вратарем Александером Нюбелем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Голкипер, который в настоящее время выступает за "Шальке", присоединится к "Баварии" перед началом следующего сезона. Соглашение с 23-летним Нюбелем рассчитано на пять лет.

Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей в чемпионате и Кубке Германии, пропустив 20 голов и пять матчей отстояв "на ноль".

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