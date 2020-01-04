Российская лыжница Непряева стала шестой в спринте на "Тур де Ски"

ТАСС, 4 января. Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в спринте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победительницей стала словенка Анамария Лампич, в финальном забеге показавшая результат 3 минуты 3 секунды, второй финишировала норвежка Астрид Якобсен (отставание 0,22 секунды), третье место заняла американка Джессика Диггинс (+0,28). Непряева, упавшая на старте, проиграла победительнице 15,30 секунды.

Россиянки Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина выбыли на стадии четвертьфинала, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию.

В общем зачете "Тур де Ски" перед последним этапом лидерство сохраняет норвежка Тереза Йохауг, которая в спринте выбыла в полуфинале, ее промежуточный результат - 1 час 53 минуты 57 секунд. Второе место занимает Якобсен (отставание 3 секунды), третьей идет Непряева (+14).

Заключительные гонки "Тур де Ски" пройдут 5 января, в этот день состоятся женская и мужская гонки с общего старта свободным стилем.