Российский лыжник Устюгов стал вторым в спринте на "Тур де Ски", Большунов - третий

ТАСС, 4 января. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем, который прошел на этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, в финальном забеге показавший результат 3 минуты 3,78 секунды, россиянин Александр Большунов стал третьим (отставание 1,33 секунды). Устюгов проиграл победителю 0,70 секунды.

Россиянин Глеб Ретивых стал пятым (+6,30), Андрей Мельниченко - шестым (+8,69), Денис Спицов выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Андрей Ларьков - в четвертьфинале, Иван Якимушкин не смог преодолеть квалификацию.

В общем зачете "Тур де Ски" перед последним этапом на первое место вышел Клебо, его промежуточный результат - 2 часа 26 минут 59 секунд, вторым идет Большунов, проигрывающий норвежцу 1 секунду, на третьем месте расположился Устюгов (+15).

Заключительные гонки "Тур де Ски" пройдут 5 января, в этот день состоятся женская и мужская гонки с общего старта свободным стилем.