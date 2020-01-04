Футболист "Витесса" Беренс признал, что конфликтовал с бывшим тренером команды Слуцким

ТАСС, 4 января. Полузащитник голландского футбольного клуба "Витесс" Рой Беренс признался, что у него был конфликт с бывшим главным тренером команды россиянином Леонидом Слуцким. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Vitesse Inside.

Слуцкий начал работу в "Витессе" летом 2018 года, подписав контракт на два года. Но до конца срока этого соглашения он не доработал, покинув клуб из Арнема в ноябре 2019 года после поражения в 15-м туре чемпионата Нидерландов от "Херенвена" (2:3). Беренс перешел в "Витесс" в январе 2018 года из английского "Ридинга", если в первый год он провел 26 матчей, то в 2019-м появился на поле два раза. Футболист признал, что причиной такого сокращения игрового времени стали не только травмы.

"Я всегда был игроком основы, поэтому высказывал тренеру мнение о том, как должна играть команда. Команда хотела, чтобы я был нападающим, но у Слуцкого был свой план. В итоге я перестал выходить на поле. Считаю, что Слуцкий отобрал у меня год футбола", - заявил Беренс.

"Витесс" занимает шестое место в чемпионате Нидерландов, набрав 30 очков после 18 туров.