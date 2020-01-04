Вице-президент FIDE Шорт считает равными шансы Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь

ШАНХАЙ, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Матч за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной получится напряженным с равными шансами соперниц на успех. Такое мнение высказал ТАСС в субботу вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Найджел Шорт на официальной церемонии открытия матча в Шанхае.

Первая часть матча пройдет в Шанхае с 5 по 12 января, вторая - во Владивостоке с 16 по 23 (или 24) января.

"Я жду очень хорошую игру. Ожидаю, что это будет чрезвычайно напряженный матч. Посмотрим, как будут потом развиваться события во Владивостоке. Не стоит ожидать подавляющего преимущества. Полагаю, что борьба будет на равных", - сказал Шорт.

Вице-президент FIDE назвал Горячкину быстро прогрессирующей шахматисткой, добившейся высокого положения и рейтинга за очень короткий промежуток времени. Что касается ее китайской соперницы, действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь, то Шорт отметил, что она является прекрасным игроком, и указал на ее опыт.

Сама Горячкина в беседе с ТАСС отметила серьезный настрой на предстоящий матч. "Настрой боевой, чувствую себя хорошо. Адаптация прошла", - сказала она.

О соперницах

Горячкиной 21 год, она дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), по разу побеждала на командных чемпионатах мира и Европы (2017). В июне этого года россиянка выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге FIDE она занимает четвертое место (2578 баллов).

Цзюй Вэньцзюнь 28 лет. В мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, она обыграла обладательницу титула, соотечественницу Тань Чжунъи. В ноябре того же года в Ханты-Мансийске стала чемпионкой мира по нокаут-системе, также она является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011). В рейтинге FIDE занимает второе место (2584).