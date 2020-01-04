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Летние олимпийские виды спорта

Семь россиян вошли в число 10 пятиборцев в международном пуле тестирования на 2020 год

В список вошли члены сборной России Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина

ТАСС, 4 января. Международный союз современного пятиборья (UIPM) включил в новый пул допинг-тестирования, состоящий из 10 человек, семерых россиян. Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

В международный пул допинг-тестирования на 2020 год вошли члены сборной России Александр Лесун, выигравший золото на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина, завоевавшие в минувшем сезоне олимпийские лицензии Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина, а также Олег Наумов, Данил Калимуллин и Ульяна Баташова.

В новый пул тестирования UIPM включены бывшие россияне Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова, перешедшие в 2019 году в сборную Узбекистана, а также спортсменка из Белоруссии Ольга Силкина, которая стала первой в личном турнире на последнем чемпионате мира в Будапеште.

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Летние олимпийские виды спорта
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