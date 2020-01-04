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Летние олимпийские виды спорта

Юлия Каримова стала единственной россиянкой, вошедшей в новый пул допинг-тестирования ISSF

Она является чемпионкой мира 2018 года в стрельбе из винтовки на дистанции 50 м из трех положений
Юлия Каримова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юлия Каримова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 января. Чемпионка мира 2018 года в стрельбе из винтовки на дистанции 50 м из трех положений Юлия Каримова стала единственной представительницей России, включенной в пул тестирования Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ISSF.

В новый международный пул допинг-тестирования входят 20 стрелков. Максимальное представительство в нем имеет Китай - четыре человека. В пул также включены три спортсмена из Индии, по двое - из Чехии и Испании. Россия наряду с Хорватией, Францией, Великобританией, Венгрией, Италией, Сербией, Тайванем и США представлена одним человеком.

25-летняя Каримова на Европейских играх 2019 года в Минске вместе с Сергеем Каменским заняла первое место в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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Летние олимпийские виды спорта
Семнадцать россиян вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза триатлона
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