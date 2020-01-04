Семнадцать россиян вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза триатлона

ТАСС, 4 января. /ТАСС/. Международный союз триатлона (ITU) включил в свои пулы тестирования на 2020 год 17 представителей России. Об этом сообщает пресс-служба ITU.

В регистрируемый и расширенный пулы тестирования Международного союза триатлона на 2020 год вошло 167 спортсменов (53 и 114 соответственно). Максимальное представительство имеет Великобритания (18 человек). По 17 спортсменов включено от России, Испании и Франции.

В регистрируемый пул допинг-тестирования ITU вошли Елена Данилова, Анастасия Горбунова, Дмитрий и Игорь Полянские, Илья Прасолов, Александра Разоренова, а также паралимпийцы Анна Плотникова и Виктор Чеботарев. В расширенном пуле на 2020 год находятся Павел Андреев, Надежда Белкина, Александр и Андрей Брюханковы, Дмитрий Брегеда, Дарья Рогозина, Юлия Сурикова, Владимир Турбаевский и Павел Якимов.