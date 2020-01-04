Экипаж Стульнева стал четвертым на чемпионате Европы по бобслею в соревнованиях четверок

ТАСС, 4 января. Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Романа Кошелева, Ильи Малых и Руслана Самитова занял четвертое место в соревновании четверок на третьем этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в немецком Винтерберге. В рамках этапа были разыграны медали чемпионата Европы среди экипажей-четверок.

Весь пьедестал почета заняли немецкие бобслеисты, первое место в активе экипажа под управлением Йоханнеса Лохнера, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 50,54 секунды, второе место занял экипаж Франческо Фридриха (+0,02), третье - экипаж Барфуса Вальтера (+0,22). Стульнев отстал от победителей на 0,33 секунды. Другой российский экипаж занял седьмое место - Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Егор Грязнов уступили экипажу Лохнера 0,74 секунды.

В общем зачете Кубка мира среди бобов-четверок Стульнев с 688 очками идет пятым. Лидирует Фридрих (827), вторую строчку занимает Лохнер (819), третью - канадец Джастин Криппс (810).

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится в воскресенье.