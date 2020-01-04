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КХЛ

Умер бывший вице-президент ХК "Спартак" Гелани Товбулатов

Ему было 67 лет
Гелани Товбулатов, 1998 год Олег Булдаков/ТАСС
Описание
Гелани Товбулатов, 1998 год
© Олег Булдаков/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил журналист Всеволод Кукушкин.

Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося в межсезонье с 1994 по 2007 год. В первые годы турнира в нем традиционно участвовала сборная "Звезд России", составленная из российских игроков, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Товбулатов занимал пост вице-президента "Спартака" с 1993 по 1999 год.

"Он скончался сегодня, у него был рак легких. Последние три недели он не вставал с постели в больнице", - сказал Кукушкин.

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