Тренер сборной Швеции по футболу считает возможным возвращение Ибрагимовича в команду

СТОКГОЛЬМ, 4 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон не исключил возможности возвращения нападающего Златана Ибрагимовича в команду несмотря на то, что осенью прошлого года спортсмен обвинил наставника в том, что тот не приглашает к себе игроков, являющихся выходцами из других стран. Об этом в субботу сообщает портал fotbollskanalen.se.

"Это было тогда. Я быстро забываю такие вещи. Тогда я был огорчен и разочарован, но все прошло. Так что он может связаться, если чувствует, что изменил свое мнение", - отметил Андерссон.

В своем интервью газете Expressen в октябре прошлого года Ибрагимович в грубой форме заявил, что Андерссон испугался вопроса об отсутствии игроков - выходцев из других стран среди футболистов, вызванных им в сборную, а в следующий раз уже включил в состав таких игроков, чтобы быть более политкорректным. Тренер прокомментировал эти слова в ноябре того же года в интервью газете Aftonbladet, назвав их несправедливыми, неправильными и причинившими ему боль.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016). В составе сборной Швеции (2001 - 2016 ) Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Андерссон стал главным тренером сборной страны в 2016 году. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года в России. Сборная Швеции примет участие в чемпионате Европы 2020 года.