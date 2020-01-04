{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА в десятый раз подряд обыграл "Сочи" в матчах КХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:1

ТАСС, 4 января. Столичный ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в сочинском ДС "Большой" в присутствии 11786 зрителей, что стало рекордом арены в матчах КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иржи Секач (20), Константин Окулов (32), Сергей Толчинский (33 и 55), Кирилл Капризов (49 и 56) и Линден Вей (51). У проигравших отличился Сергей Шмелев (22). На 50-й минуте встречи "Сочи" произвел замену вратаря, вместо Ивана Налимова на площадку вышел Илья Проскуряков.

ЦСКА продлил победную серию в матчах с "Сочи" до десяти встреч, всего команды провели между собой 19 игр, "Сочи" одержал только одну победу ровно четыре года назад - 4 января 2016 года, победив в Москве со счетом 2:1.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 65 очков в 43 матчах. "Сочи" идет девятым на Западе, имея в активе 41 очко в 44 встречах.

В следующем матче московская команда 6 января на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Сочи" днем позднее на домашней площадке примет челябинский "Трактор".

Реклама на ТАСС
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Третьяк: голкипер Мифтахов хорошо вошел в полуфинальный матч молодежного ЧМ
Вратарь сменил Ярослава Аскарова после четвертой пропущенной шайбы на 45-й минуте встречи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС