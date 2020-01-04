ЦСКА в десятый раз подряд обыграл "Сочи" в матчах КХЛ

ТАСС, 4 января. Столичный ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в сочинском ДС "Большой" в присутствии 11786 зрителей, что стало рекордом арены в матчах КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иржи Секач (20), Константин Окулов (32), Сергей Толчинский (33 и 55), Кирилл Капризов (49 и 56) и Линден Вей (51). У проигравших отличился Сергей Шмелев (22). На 50-й минуте встречи "Сочи" произвел замену вратаря, вместо Ивана Налимова на площадку вышел Илья Проскуряков.

ЦСКА продлил победную серию в матчах с "Сочи" до десяти встреч, всего команды провели между собой 19 игр, "Сочи" одержал только одну победу ровно четыре года назад - 4 января 2016 года, победив в Москве со счетом 2:1.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 65 очков в 43 матчах. "Сочи" идет девятым на Западе, имея в активе 41 очко в 44 встречах.

В следующем матче московская команда 6 января на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Сочи" днем позднее на домашней площадке примет челябинский "Трактор".