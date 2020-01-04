"Бостон" проиграл "Эдмонтону" и потерпел третье подряд поражение в НХЛ

ТАСС, 4 января. "Бостон" со счетом 1:4 уступил "Эдмонтону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Гаэтан Хаас (28-я минута), Дарнелл Нёрс (40), Коннор Макдэвид (42) и Леон Драйзайтль (60). У проигравших отличился Давид Пастрняк (4). Пастрняк забросил 31-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги, всего в активе 23-летнего чешского форварда 61 (31+30) очко в 43 матчах.

Поражение от "Эдмонтона" стало для "Бостона" третьим кряду, последний раз подопечные Брюса Кэссиди побеждали 24 декабря, прервав тогда серию из трех поражений.

"Эдмонтон" поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. "Бостон" идет вторым на Востоке, имея в активе 59 очков после 43 встреч. В следующем матче "Эдмонтон" 7 января на выезде сыграет с "Торонто", а "Бостон" днем позднее в гостях встретится с "Нэшвиллом".

В параллельном матче "Флорида" на выезде проиграла "Баффало" со счетом 2:3, российский голкипер гостей Сергей Бобровский был заменен во втором периоде после трех пропущенных шайб. Его одноклубник россиянин Евгений Дадонов забросил 17-ю шайбу в сезоне, всего в активе 30-летнего форварда 33 (17 шайб + 16 передач) очка в 41 матче. В другом матче игрового дня "Коламбус" дома проиграл "Сан-Хосе" (2:3).