"Камазы" начинают выступление на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии

ТАСС, 5 января. Ралли-марафон "Дакар" стартует в воскресенье в Саудовской Аравии. Гонка впервые пройдет по территории этой страны, с 2009 года марафон проводился в Южной Америке.

Этот старт "Дакара" станет 42-м в истории, и лишь во второй раз маршрут ралли проложен по территории только одной страны. В прошлом году автомарафон полностью прошел по Перу, стартовав и финишировав в столице страны Лиме. Старт нынешнего ралли-марафона будет дан 5 января во втором по величине городе Саудовской Аравии - Джидде, финиширует гонка 17 января в городе Киддия неподалеку от столицы страны Эр-Рияда. Длина маршрута составит 7857 км, из которых более 5000 км - спецучастки.

В этом году организаторы ралли-рейда внесли два существенных изменения в правила гонки. Во-первых, дорожные книги, в которых указаны маршруты спецучастков, будут выдаваться только перед стартом каждого этапа. У штурманов не будет возможности подготовиться заранее, а значит, цена их ошибок существенно возрастет. Другим нововведением станет возможность возвращения в гонку экипажей, которые сошли по тем или иным причинам. Если техника позволяет продолжить участие в ралли-рейде, то они смогут выйти на старт очередного спецучастка, однако квалифицироваться будут уже в отдельном зачете. Это сделано для того, чтобы новички "Дакара" могли набраться опыта перед следующими стартами.

Всего на старт "Дакара" выйдут более 300 экипажей из 68 стран, самым многочисленным традиционно является класс мотоциклов, в котором заявлено 114 участников. На старт ралли-марафона также выйдут 23 квадроцикла, 83 автомобиля, 45 багги и 46 грузовиков. Россиян не будет только в классе квадроциклов.

Один российский гонщик, Дмитрий Агошков, выступит в категории мотоциклов, для него это будет второе участие в "Дакаре", в прошлом году он закончил гонку после схода на восьмом этапе. Ралли-марафон из-за травмы пропустит Анастасия Нифонтова, которая в прошлом году стала первой мотогонщицей в истории "Дакара", преодолевшей всю дистанцию ралли без посторонней помощи (россиянка выступала в категории, которая запрещает помощь механиков). В категории автомобилей полностью российских экипажей нет, но сразу в пяти командах есть представили России. Владимир Васильев выступит в паре с украинским штурманом Виталием Евтеховым, Денис Кротов выйдет на старт вместе с украинским штурманом Дмитрием Цыро, Александр Доросинский выступит с латвийским штурманом Олегом Уперенко, еще два российских штурмана будут заявлены в экипажах с гонщиками из Саудовской Аравии - Константин Жильцов выйдет на старт вместе с Язидом Аль-Раджи, а Алексей Кузьмич будет штурманом Ясира Сеаидана.

В классе багги на старт выйдет экипаж Сергея Карякина, его штурманом, как и в прошлом году, станет Антон Власюк, также в этой категории на старт выйдут два экипажа, где в паре с российскими пилотами будут соревноваться белорусские штурманы: Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, а также Илья Роус и Антон Яращук. В категории грузовиков по традиции выступят четыре экипажа "Камаз-мастер" - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова. В прошлом году в третий раз подряд победу в категории грузовиков одержал экипаж Николаева, всего Николаев побеждал на "Дакаре" пять раз. Команда "Камаз-мастер" 16 раз становилась победителем гонки.