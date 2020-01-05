"Вегас" в овертайме обыграл "Сент-Луис" в матче лидеров Западной конференции НХЛ

ТАСС, 5 января. "Вегас" дома победил "Сент-Луис" в овертайме со счетом 5:4 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Ривз (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Руа (44), Райлли Смит (53) и Чендлер Стивенсон (64). У проигравших отличились Алекс Пьетранжело (8), Джейден Шварц (13), Оскар Сундквист (17) и Давид Перрон (53).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. Первой звездой матча назвали Стивенсона, помимо победного гола, отметившегося голевым пасом. Второй звездой признан защитник "Вегаса" Николас Хаг (2 передачи), третьей - форвард победителей Уильям Каррье, отдавший результативный пас после красивого сольного прохода.