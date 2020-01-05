"Вегас" в овертайме обыграл "Сент-Луис" в матче лидеров Западной конференции НХЛ

ТАСС, 5 января. "Вегас" дома победил "Сент-Луис" в овертайме со счетом 5:4 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Ривз (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Руа (44), Райлли Смит (53) и Чендлер Стивенсон (64). У проигравших отличились Алекс Пьетранжело (8), Джейден Шварц (13), Оскар Сундквист (17) и Давид Перрон (53).
Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. Первой звездой матча назвали Стивенсона, помимо победного гола, отметившегося голевым пасом. Второй звездой признан защитник "Вегаса" Николас Хаг (2 передачи), третьей - форвард победителей Уильям Каррье, отдавший результативный пас после красивого сольного прохода.
Carrier out here putting the mini golf ball through alllllll the obstacles ⛳️ pic.twitter.com/bFz7MjK76u— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 4, 2020
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 59 очками в 43 играх. "Вегас" идет на второй позиции с 54 очками в 45 встречах.