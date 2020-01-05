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НХЛ

"Вегас" в овертайме обыграл "Сент-Луис" в матче лидеров Западной конференции НХЛ

Форвард "Блюз" Иван Барбашев отметился голевым пасом
Чендлер Стивенсон AP Photo/John Locher
Описание
Чендлер Стивенсон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 5 января. "Вегас" дома победил "Сент-Луис" в овертайме со счетом 5:4 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Ривз (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Руа (44), Райлли Смит (53) и Чендлер Стивенсон (64). У проигравших отличились Алекс Пьетранжело (8), Джейден Шварц (13), Оскар Сундквист (17) и Давид Перрон (53).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. Первой звездой матча назвали Стивенсона, помимо победного гола, отметившегося голевым пасом. Второй звездой признан защитник "Вегаса" Николас Хаг (2 передачи), третьей - форвард победителей Уильям Каррье, отдавший результативный пас после красивого сольного прохода.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" продолжает лидировать в таблице Западной конференции с 59 очками в 43 играх. "Вегас" идет на второй позиции с 54 очками в 45 встречах.

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