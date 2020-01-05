"Нью-Орлеан" на выезде победил "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 5 января. "Нью-Орлеан" в гостях победил "Сакраменто" со счетом 117:115 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком стал Харрисон Барнс ("Сакраменто"), набравший 30 очков. У "Нью-Орлеана" больше всего очков набрал Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Дабл-даблами также отметились игроки "Сакраменто" Ришон Холмс (13 очков + 12 подборов), Бадди Хилд (24 очка + 12 подборов), Неманья Бьелица (12 очков + 10 подборов) и форвард "Нью-Орлеана" еррик Фейворс (13 очков + 11 подборов).

"Нью-Орлеан" занимает предпоследнее, 14-е место в Западной конференции, одержав 12 побед при 24 поражениях. "Сакраменто" располагается на 13-й строчке, в активе клуба 13 побед при 23 поражениях. В следующем матче "Нью-Орлеан" примет "Юту" во вторник, в тот же день "Сакраменто" дома сыграет с "Голден Стэйт".

В других матчах дня "Торонто" на выезде обыграл "Бруклин" (121:102), "Юта" в гостях оказалась сильнее "Орландо" (109:96), "Атланта" дома обыграла "Индиану" (116:111), "Оклахома" в гостях победила "Кливленд" (121:106), "Вашингтон" на своем паркете оказался сильнее "Денвера" (128:114), "Бостон" в гостях обыграл "Чикаго" (111:104), "Голден Стэйт" на своей площадке уступил "Детройту" (104:111), "Шарлотт" в овертайме на выезде обыграл "Даллас" (123:120), "Милуоки" дома обыграл "Сан-Антонио" (127:118).