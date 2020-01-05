{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Ванкувером"

"Ванкувер" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ
Павел Бучневич AP Photo/Kathy Willens
Описание
Павел Бучневич
© AP Photo/Kathy Willens

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Ванкуверу" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбу забросил российский форвард Павел Бучневич (8-я минута), у "Ванкувера" отличились Антуан Руссель (2) и Тайлер Майерс (59).

Бучневич провел на льду 20 минут 6 секунд, нанес три броска и завершил матч с показателем полезности 0. Россиянин провел 41-й матч в сезоне, он набрал 23 очка (7 шайб + 16 передач). Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков, форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 20 минут 6 секунд, дважды бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности -1.

В других матчах дня "Аризона" обыграла "Филадельфию" (6:2), российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей (он провел 31-й матч в сезоне и набрал третье очко, сделав третью голевую передачу), а "Торонто" победил "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0).

В турнирной таблице "Ванкувер", одержавший седьмую победу подряд, располагается на шестом месте в Западной конференции (50 очков в 42 матчах), "Рейнджерс" занимают 13-е место в Восточной конференции (42 очка в 41 игре). В следующем матче "Ванкувер" на выезде сыграет с "Тампой" в среду, в тот же день "Рейнджерс" примут "Колорадо".

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Нэшвилл" победил "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Тренин забросил вторую шайбу в сезоне
Встреча завершилась со счетом 4:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС