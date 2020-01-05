Шайба Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Ванкувером"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Ванкуверу" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбу забросил российский форвард Павел Бучневич (8-я минута), у "Ванкувера" отличились Антуан Руссель (2) и Тайлер Майерс (59).

Бучневич провел на льду 20 минут 6 секунд, нанес три броска и завершил матч с показателем полезности 0. Россиянин провел 41-й матч в сезоне, он набрал 23 очка (7 шайб + 16 передач). Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков, форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 20 минут 6 секунд, дважды бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности -1.

В других матчах дня "Аризона" обыграла "Филадельфию" (6:2), российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей (он провел 31-й матч в сезоне и набрал третье очко, сделав третью голевую передачу), а "Торонто" победил "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0).

В турнирной таблице "Ванкувер", одержавший седьмую победу подряд, располагается на шестом месте в Западной конференции (50 очков в 42 матчах), "Рейнджерс" занимают 13-е место в Восточной конференции (42 очка в 41 игре). В следующем матче "Ванкувер" на выезде сыграет с "Тампой" в среду, в тот же день "Рейнджерс" примут "Колорадо".