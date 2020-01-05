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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Соколов: сборная России по хоккею постарается исключить удаления в финале молодежного ЧМ

В финале россияне встретятся с командой Канады

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России постарается исключить удаления в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Канады. Об этом журналистам рассказал нападающий российской сборной Егор Соколов.

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. В матче группового этапа турнира 28 декабря сборная России нанесла канадцам самое крупное поражение в их истории на молодежных чемпионатах мира - 6:0.

"Не будет легкой игры, конечно, но мы будем играть в свой хоккей. Будем пытаться убирать удаления, которые у нас были в последних матчах, и играть надежно в защите. Надо забивать наши моменты, будем стараться задавить их. Канадцы играют в свой хоккей - здорово в большинстве, плюс все время играют агрессивно", - сказал Соколов.

Хоккеист отметил, что успел восстановиться после субботнего полуфинального матча со шведами (5:4 в овертайме). "Понимаю, что будет давление, будут нервы, но это все надо убирать. Нам предстоит сыграть самый важный матч в жизни", - подчеркнул Соколов.

Сборные России и Канады восемь раз встречались между собой в финалах молодежных чемпионатов мира. В активе каждой из команд по четыре победы.

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