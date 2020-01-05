Пилот Андрианов заменит Гайтюкевича на этапе Кубка мира по бобслею во Франции

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пилот Максим Андрианов, пропустивший по решению тренерского штаба этап Кубка мира в немецком Винтерберге, будет заявлен на следующий старт во французской Ла-Плани и заменит в команде дебютанта Ростислава Гайтюкевича. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский.

"На следующем этапе Кубка мира, который пройдет во Франции, вместо Гайтюкевича будет выступать Андрианов, который выступал в начале сезона на двух североамериканских этапах", - сказал Щегловский.

По информации ТАСС, причиной замены Андрианова на Гайтюкевича на первом январском этапе Кубка мира стал тот факт, что в Винтерберге в начале февраля пройдет юниорский чемпионат мира, где перед 25-летним Гайтюкевичем будет стоять задача побороться за самые высокие места. А этап Кубка мира, по мнению тренеров, должен был стать отличной возможностью для этого спортсмена еще лучше подготовиться к юниорскому мировому первенству.

"В женской команде никаких изменений пока не будет. Во Франции выступят экипажи Надежды Сергеевой, Любови Черных и Алены Осипенко", - добавил Щегловский.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону во французской Ла-Плани пройдет с 10 по 12 января.