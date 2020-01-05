В шведском Мальмё рассмотрят вопрос о переносе скульптуры футболиста Ибрагимовича

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Муниципалитет Мальмё рассмотрит вопрос о возможном переносе статуи бывшего футболиста одноименного клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича по запросу жителей города. Об этом сообщил телеканал SVT в воскресенье после того, как стало известно, что фанаты местного клуба ночью отпилили скульптуре ноги.

"Я понимаю, что многие люди разочарованы действиями Златана, но вандализм против статуи - это просто недостойно. Критикуйте, но делайте это демократическим путем. Поступила инициатива жителей Мальмё в отношении места установки скульптуры, она будет рассматриваться представителями политических партий после февраля. Только так можно услышать все голоса и затем принять решения на их основе", - пояснила представитель муниципалитета по вопросам культуры и отдыха Фрида Тролльмюр.

Памятник футболисту уже несколько раз страдал от вандалов после того, как в конце ноября 2019 года 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником "Мальмё". Нападающий родился в Мальмё. Будучи воспитанником одноименного клуба, он выступал за его взрослую команду с 1999 по 2001 годы, после чего перешел в голландский "Аякс".

В ночь на воскресенье злоумышленники отпилили у бронзового Златана ноги, и скульптура упала на ограждающий ее забор. Фигуру уже отправили на реставрацию. Ранее на памятник надевали сиденье от унитаза, отпиливали нос, рядом появлялись угрожающие надписи. После инцидентов вокруг памятника установили высокую ограду, там дежурил охранник.

Шведская футбольная ассоциация осудила действия вандалов. "Нападать на статую ночью - это трусливо", - заявил в воскресенье глава организации Хокан Шёстранд.

"Я не понимаю, как можно вести себя так, - прокомментировал последнее событие автор памятника Петер Линде. - Такое поведение не имеет ничего общего с футболом и со скульптурой. Футбольная ассоциация должна действовать и показать, что так себя не ведут люди, интересующиеся футболом, за какую команду они ни болели бы".

Памятник футболисту

Памятник Златану Ибрагимовичу был официально открыт в начале октября 2019 года. Он установлен между старой и новой футбольными аренами города.

О своем решении увековечить имя самого знаменитого снайпера шведского футбола Федерация футбола королевства объявила еще в 2016 году. Изначально планировалось, что скульптура Ибрагимовича будет стоять у стадиона "Френдз арена" в пригороде Стокгольма Сольне, однако для этого места она оказалась чрезмерно громоздкой, и прошлым летом Федерация футбола сообщила о решении передать ее в дар городу Мальмё.

На скульптуре футболист изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки в своем знаменитом победном жесте. Вес памятника - 550 кг, высота составила около 3,5 м, а рост скульптурного Ибрагимовича - 2,7 м. Бронза, в которой его воплотили, имеет золотой отлив. Верхняя часть земного шара с изображенной на ней картой выполнена из черного гранита, а нижняя - из красного, цоколь памятника - черный.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016). В составе сборной Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.