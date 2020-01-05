Сборная России повела в матче против команды США на ATP Cup

ТАСС, 5 января. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тейлора Фрица в первой встрече матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча в рамках группы D продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой российского теннисиста со счетом 3:6, 7:5, 6:1. 23-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, 22-летний Фриц - 32-е.

Сборная России повела в серии до двух побед со счетом 1-0. Во второй встрече, которая пройдет позднее в воскресенье, сыграют Даниил Медведев и Джон Изнер. В заявку сборной России на турнир входят только Медведев и Хачанов, капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

В другом матче второго тура группы D сборная Италии обыграла команду Норвегии со счетом 2-1. В первом туре сборная России победила итальянцев (3-0), а американцы проиграли норвежцам (1-2). Встречи группы D проходят в Перте.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.