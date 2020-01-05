Чабан: отсутствие медалей у скелетонистов РФ в Винтерберге не станет поводом для тревог

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по скелетону на третьем этапе Кубка мира в немецком Винтерберге осталась без наград, однако этот результат не является поводом для тревог у тренерского штаба команды. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков, возглавлявший перед этапом в Винтерберге общий зачет Кубка мира, на первом после Нового года старте занял седьмое место. Серебряный призер последнего чемпионата мира Никита Трегубов показал 19-й результат, Евгений Рукосуев финишировал 12-м. Победу в Винтерберге праздновал южнокореец Юн Сун Бин, серебро досталось немцу Александру Гасснеру, бронза - его соотечественнику Алексу Юнгку.

"Сегодня у наших спортсменов были ошибки, да и разгон оказался не таким быстрым, как рассчитывали, - заметил Чабан. - Все это вылилось в такой результат, но повода для тревог никаких нет. Проанализируем результаты, посмотрим, что с инвентарем, и будем готовиться дальше".

"Это Кубок мира, все основные старты у нас впереди. Я не скажу, что сейчас мы сильно экспериментируем, но что-то пробуем постоянно", - заключил главный тренер.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 21 февраля по 1 марта, европейское первенство - в латвийской Сигулде с 14 по 16 февраля. Следующий этап Кубка мира по бобслею и скелетону состоится во французской Ла-Плани с 10 по 12 января.