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Зимние неолимпийские виды спорта

"СКА-Нефтяник" стал четырехкратным обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом

Хабаровский клуб обыграл московское "Динамо" в Архангельске
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 5 января. Хабаровский "СКА-Нефтяник" выиграл у московского "Динамо" со счетом 9:5 в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Архангельске на стадионе "Труд".

В составе хабаровского клуба мячи забросили Алан Джусоев (11-я и 89-я минуты), Артем Бондаренко (33), Александр Антипов (35), Юрий Шардаков (37), Максим Ишкельдин (39), Василий Грановский (53), Эрик Петтерссон (61) и Станислав Турушев (62). У "Динамо" отличились Валерий Ивкин (6), Дмитрий Барбаков (34), Никита Иванов (46), Евгений Филиппов (54) и Артем Бутенко (74).

"СКА-Нефтяник" получил право сыграть в матче за Суперкубок России как чемпион страны сезона-2018/19, "Динамо" - как обладатель Кубка России.

Суперкубок России проводится с 2013 года, нынешний розыгрыш стал восьмым в истории. Хабаровчане в четвертый раз в истории выиграли Суперкубок России, ранее они становились обладателями трофея в 2015, 2017 и 2019 годах, по две победы в активе "Динамо" (2013, 2014) и красноярского "Енисея" (2016, 2018).

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