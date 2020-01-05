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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Немецкие хоккеисты обыграли сборную Казахстана и остались в элите молодежного ЧМ

В решающей, третьей встрече немцы победили со счетом 6:0

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. Молодежная сборная Германии по хоккею обыграла команду Казахстана со счетом 6:0 в третьем матче серии до двух побед за право остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доменик Бокк (13-я минута, 31), Тим Фляйшер (32), Лукас Райхель (34), Никлас Хайнцингер (35) и Эрик Мик (56). Казахстанские хоккеисты пропустили четыре шайбы во втором периоде за четыре минуты.

Сборная Германии выиграла серию до двух побед со счетом 2-1. В предыдущих матчах команды обменялись победами: немцы выиграли со счетом 4:0, а казахстанцы - 4:1. Таким образом, сборная Казахстана в следующем сезоне будет выступать в первом дивизионе, а ее место в элите займет команда из Австрии.

По итогам группового этапа сборная Казахстана заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков и проиграв во всех четырех матчах. Немцы с тремя очками стали последними в группе В, одержав одну победу - над командой Чехии (4:3).

В воскресенье пройдут матчи за бронзовые награды чемпионата мира и финал. В игре за третье место встретятся сборные Швеции и Финляндии (начало - 17:00 мск). В матче за золотые медали российские хоккеисты сыграют против канадцев (начало - 21:00). Сборные России и Канады уже играли на этом турнире - матч группового раунда завершился победой россиян (6:0).

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